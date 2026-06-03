Россияне рассказали о своем отношении к подаркам без повода

Социальная сеть «Одноклассники» в ходе нового опроса выяснила, что 74% россиян положительно относятся к подаркам без повода. Респонденты поддержали идею появления отдельного дня в году для подобных знаков внимания. Всего в опросе приняли участие свыше 5 тыс. пользователей ОК старше 18 лет.

Почти половина россиян — 48% — заявила, что самое главное в презенте — внимание и забота, в то время как цена и эстетика оказались важны только для 3%. Целых 89% согласились с утверждением: «дорогой подарок — не обязательно лучший».

На вопрос о самых ценных подарках 43% россиян ответили, что ценят небольшие, но идеально подходящие конкретному человеку вещи. Еще 23% предпочли бы нематериальные дары: совместное время, заботу и помощь. 16% опрошенных особенно дорожат подарками, сделанными вручную. Самыми частыми получателями подарков у россиян стали друзья (37%), а также родственники и дети (по 15%). Больше половины россиян — 54% опрошенных — регулярно делают небольшие сюрпризы без повода и называют такой формат самым приятным.

Отвечая на вопрос, кому особенно важны знаки внимания (даже небольшие и без повода), респонденты чаще всего называли друзей — 27%. На втором месте с одинаковым результатом (по 17%) оказались родители, старшие родственники и дети. Еще 12% отметили, что такие знаки внимания особенно нужны тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Что касается виртуальных подарков и открыток в соцсетях, 55% пользователей воспринимают их как приятный знак внимания. 27% считают их уместными, если нет возможности поздравить иначе, а 13% — хорошим дополнением к основному подарку.

Ранее в преддверии Международного дня защиты детей «Одноклассники» провели исследование, чтобы узнать, что этот праздник значит для пользователей. Согласно опросу, 42% россиян рассматривают его как напоминание о том, что эта категория граждан особо нуждается в заботе, внимании и поддержке взрослых. Еще 28% считают 1 июня семейным праздником и ценят его за возможность провести время в кругу близких.