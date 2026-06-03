Мирошник раскрыл, что Россия сделает с доказательствами теракта ВСУ в ДНР Мирошник: Россия передаст международным площадкам доказательства атаки ВСУ в ДНР

Все доказательства атаки ВСУ на автобус в ДНР соберут и передадут представителям России на международных площадках, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По словам дипломата, которые приводит РИА Новости, речь идет о передаче существенных деталей.

Все существенные детали, доказывающие преступные действия нацистов, будут собраны и переданы нашим представителям на международных площадках, — отметил Мирошник.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что семь человек погибли при атаке БПЛА на автобус, следовавший рейсом Москва — Симферополь. По его словам, еще 11 человек пострадали в результате инцидента — в частности, они получили ранения различной степени тяжести. После этого представитель СК России Светлана Петренко заявила, что ведомство возбудило уголовное дело о террористическом акте.

Также губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что дороги Новороссии и Донбасса продолжат работать, несмотря на угрозу со стороны ВСУ. По его словам, трассы в тыловых районах стали опаснее из-за беспилотников, и это новая реальность, с которой сталкиваются приграничные регионы России.