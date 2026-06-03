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03 июня 2026 в 10:40

«Требование о полном разрыве»: ЕС уличили в «выдавливании» РПЦ из Армении

СВР: ЕС требует от Армении разрыва религиозно-духовных связей с Россией

Фото: Alicia Windzio/dpa/Global Look Press
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Руководство Евросоюза в качестве условия евроинтеграции выдвигает Армении требование о полном разрыве многовековых религиозно-духовных связей с Москвой, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России. Там отметили, что ЕС агрессивно взялся за выдавливание из Армении Русской православной церкви.

В качестве обязательного условия евроинтеграции перед армянскими властями выдвигается требование о полном разрыве многовековых религиозно-духовных связей с Москвой, — говорится в сообщении.

В СВР напомнили, что история взаимоотношений Армении и России несравнимо старше истории Евросоюза, а духовно-религиозные связи братских народов глубже и прочнее любых политтехнологических проектов. Там подчеркнули, что Ереван и Москва «переживут нападки не помнящих родства еэсовцев», которые «давно отвергли свою культурно-историческую идентичность».

Ранее представитель МИД России Мария Захарова с иронией сравнила стремление властей Армении одновременно оставаться в ЕАЭС и присоединиться к Евросоюзу с пассажиром, который хочет из пункта А попасть в пункт Г. Дипломат отметила, что это «даже уже не попытка усидеть на двух стульях».

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