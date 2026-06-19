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19 июня 2026 в 12:34

В СВР сравнили перспективы вступления в ЕС Украины и Молдавии

СВР: перспективы вступления Украины в ЕС хуже, чем Молдавии

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Перспективы вступления Украины в ЕС хуже, чем Молдавии, сообщила Служба внешней разведки (СВР) РФ. При этом в ведомстве отметили, что Кишинев пока не может рассчитывать на быструю евроинтеграцию из-за неразрешенного приднестровского конфликта.

Поступающие в Службу данные однозначно свидетельствуют о том, что перспективы евроинтеграции Украины существенно хуже, даже чем Молдавии, — говорится в сообщении.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Европейский союз официально запустил переговоры о вступлении Молдавии в сообщество. Решение об этом полностью зависело от аналогичного решения по Украине. Дальнейший прогресс Молдавии будет зависеть от темпов приведения национального законодательства в соответствие с нормами ЕС.

До этого сообщалось, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и Европой идет скрытое противостояние из-за стремления Киева вступить в ЕС без внутренних изменений и сопротивления этим планам со стороны Брюсселя. При этом, по мнению инсайдеров, остается открытым вопрос, насколько Европа в целом заинтересована в евроинтеграции Украины.

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