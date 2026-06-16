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16 июня 2026 в 00:48

ЕС запустил переговоры о вступлении одной из стран в состав организации

Еврокомиссар Кос: ЕС официально начал переговоры о вступлении с Молдавией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Евросоюз официально запустил переговоры о вступлении Молдавии в сообщество, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос по итогам первой межправительственной конференции в Люксембурге. Решение о запуске переговоров полностью зависело от аналогичного решения по Украине.

Молдавия открыла первый кластер «основ» на переговорах с Евросоюзом, — сказала еврокомиссар.

И Молдавия, и Украина объединены в одну группу по расширению организации. Именно поэтому они должны проходить этапы совместно, добавила Кос.

Кластер «основ» включает пять глав: правосудие, свобода и безопасность, юридические и фундаментальные права, финансовый контроль, государственные закупки, статистику. Всего для вступления стране необходимо завершить переговоры по 33 главам, объединенным в пять кластеров.

В данный момент Кишинев официально приступил к первому этапу евроинтеграции. Дальнейший прогресс республики будет зависеть от темпов приведения национального законодательства в соответствие с нормами ЕС.

Ранее Кос проинформировала, что ЕС готовит изменение условий членства в союзе для будущих членов. По ее словам, для Украины и Молдавии, в случае их вступления, на срок от 5 до 15 лет предусмотрены существенные ограничения, включая лишение права вето.

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ЕС запустил переговоры о вступлении одной из стран в состав организации
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