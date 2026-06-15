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15 июня 2026 в 10:39

ЕС приготовил ловушку для Украины и Молдавии

ЕС планирует ограничить новых членов в правах, включая Украину и Молдавию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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ЕС готовит изменение условий членства в союзе для будущих членов, сообщила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. По ее словам, которые цитирует РИА Новости, для Украины и Молдавии, в случае их вступления, на срок от 5 до 15 лет предусмотрены существенные ограничения, включая лишение права вето.

Это будет новое поколение договоров о присоединении в том смысле, что у нас будут новые обеспечительные гарантии <...>, чтобы мы были уверены, что новые члены будут следовать европейским правилам 5, 10 или 15 лет спустя, — сказала она.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что все страны ЕС согласовали начало переговоров по существу о вступлении в Евросоюз Украины и Молдавии. Кроме того, по ее словам, это означало, что государства-члены согласились открыть первый кластер обсуждений.

До этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил странам Евросоюза распространить на Украину обязательства по взаимной обороне. Инициатива предполагает предоставление Киеву специального статуса «ассоциированного члена» Евросоюза без права голоса. В рамках такого формата Киев должен был бы ориентироваться на Брюссель во внешней политике и вопросах безопасности.

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Молдавия
Украина
Евросоюз
вето
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