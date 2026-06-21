Обстановка в Крыму 21 июня: что с поездами, задержки, перекрытие моста

Обстановка в Крыму 21 июня: что с поездами, задержки, перекрытие моста

Керченскую переправу временно перекрывали сегодня, 21 июня 2026 года, часть поездов задерживается. Какова обстановка в Крыму сейчас, как изменилось расписание, как доехать?

Какие поезда задерживаются, обстановка 21 июня

«Из-за временного закрытия Крымского моста сегодня, 21 июня, в пути задерживаются поезда „Таврия“. В настоящий момент железнодорожное движение по мосту открыто», — сообщила компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

По состоянию на 09:00 мск задерживаются следующие поезда из Крыма: № 068 Керчь — Москва отправлением 21 июня — на 8 часов, № 098 Керчь — Москва отправлением 21 июня — на 1,5 часа.

Задерживаются в Крым поезда: № 007 Санкт-Петербург — Керчь отправлением 19 июня — на 8,5 часа, № 092 Москва — Севастополь отправлением 19 июня — на 4,5 часа, № 316 Адлер — Симферополь отправлением 20 июня — на 5,5 часа, № 173 Москва — Керчь отправлением 19 июня — на 5,5 часа, № 463 Москва — Феодосия отправлением 19 июня — на 6,5 часа, № 025 Минеральные Воды — Симферополь отправлением 20 июня — на 5 часов, № 179 Санкт-Петербург — Симферополь отправлением 19 июня — на 4,5 часа, № 028 Москва — Симферополь отправлением 20 июня — на 5 часов, № 193 Челябинск — Керчь отправлением 19 июня — на 1,5 часа.

Скорый двухэтажный поезд «Таврия» Фото: Макс Ветров/РИА Новости

«Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации», — подчеркнули в пресс-службе компании.

Также перевозчик сообщил об изменении в расписании поезда № 67/68 Керчь — Москва отправлением из Керчи в ночь с 21 на 22 июня. В связи с текущей ситуацией состав отправится от Керчи раньше графика — в 22:10 21 июня (вместо 00:55 22 июня).

«Для пассажиров этого поезда посадка в автобус в Симферополе запланирована на 16:00 (отправление — в 17:00). Автобус проследует через станцию Владиславовка в 19:00 и прибудет в Керчь в 21:30», — говорится в сообщении.

Что известно о новой схеме движения поездов в Крыму

С 20 июня в Крыму обновили схему движения поездов: в связи с временным закрытием движения на одном из участков Крымской железной дороги поезда, маршрут которых не был изменен с 10 июня, также будут ходить только до Керчи. Пассажиров поездов отвезут автобусами от/до станции Керчь-Южная. Ранее от/до Керчи укоротили лишь часть маршрутов.

Чтобы добраться от/до Керчи в рамках маршрута, необходимо сесть на автобус. Посадка производится на привокзальных площадях около железнодорожных станций. На начальных станциях посадка в автобусы объявляется за один час до отправления. На посадку следует прибывать заблаговременно.

Каждый автобус рассчитан на 50 посадочных мест, посадка осуществляется строго по количеству пассажиров конкретного поезда, поэтому места предусмотрены для всех без исключения, говорится в сообщении.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Багаж пассажиры берут с собой в автобус. Действуют стандартные нормы, аналогичные правилам перевозки в поездах «Таврия». Негабаритный багаж к перевозке в автобусах не принимается.

Как добраться в Крым на машине

Добраться до Крыма на машине можно через Крымский мост — сейчас переправа открыта. По информации Telegram-канала «Крымский мост: оперативная информация», по состоянию на 11:00 в очереди со стороны Тамани находится 400 транспортных средств. Время ожидания составляет около двух часов.

При пересечении Крымского моста обязательному досмотру подлежат все легковые автомобили, находящиеся в них люди и их вещи. Гибридным авто и электромобилям проезд по Крымскому мосту запрещен. Водителям соответствующего транспорта предлагается воспользоваться сухопутным коридором, проходящим по трассе Р-280, от Ростова-на-Дону до Джанкоя.

Альтернативный вариант пути в Крым — через ДНР, Запорожье и Херсонскую область. В регионах также есть контрольные пункты досмотра автомобилей.

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