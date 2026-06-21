Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 июня: где сбои в России

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 июня: где сбои в России

Сегодня, 21 июня, мобильный интернет не работает в Москве, Подмосковье и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты популярных операторов. Что известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 21 июня

На мониторинговом сайте «Сбой.рф» регулярно появляются новые жалобы о сбоях мобильного интернета в регионах России. Пользователи заявляют о неработоспособности множества онлайн-сервисов, мессенджеров, сайтов и приложений.

По статистике, мобильный интернет не работает сегодня, 21 июня, в сетях операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Общее число жалоб составляет около 230 на момент публикации.

Жалобы поступают из следующих регионов: Москва, Московская, Ростовская, Нижегородская, Тверская, Иркутская, Костромская, Омская, Самарская, Амурская, Тамбовская, Челябинская, Астраханская, Саратовская, Воронежская, Томская, Оренбургская, Калужская, Ленинградская, Новгородская, Белгородская области, Санкт-Петербург, Башкирия, Удмуртия, Татарстан, Чечня, Бурятия, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский АО, Кузбасс, Сахалин, Хабаровский, Приморский, Краснодарский, Красноярский, Пермский, Ставропольский края.

Почему не работает мобильный интернет 21 июня

Интернет отключают в качестве меры для обеспечения безопасности граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что соответствующие мероприятия реализуются в условиях, когда Украина использует «все более изощренные методы для атак».

Проблемы с интернетом в крупных городах, в том числе в Москве, связаны с предотвращением террористических угроз, заявил президент России Владимир Путин.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

«Нечасто, но, к сожалению, такое происходит: имею в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета в крупных мегаполисах. Конечно, если это связано с оперативной работой по предотвращению террористических актов, а мы знаем, что, к сожалению, мы иногда такие удары пропускаем», — сказал российский лидер.

Ограничения могут применяться не только из-за беспилотников, но и в связи с другими угрозами безопасности, которые поступают спецслужбам по специальным каналам, отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Заблаговременное информирование жителей о конкретных областях и периоде действия ограничений невозможно из соображений безопасности, указали в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО. Ограничения снимаются, как только это позволяет оперативная обстановка, добавили там.

Что делать при отключении мобильного интернета

В условиях ограничений мобильного интернета остаются доступны звонки через мобильного оператора и СМС-сообщения. Чтобы воспользоваться нужным приложением, можно подключиться к общедоступной точке Wi-Fi — если сервис входит в белый список, то он будет доступен в любом случае, в том числе и через мобильный интернет при отключениях.

В этот список включены соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», национальный мессенджер МАКС, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, приложения банков, онлайн-кинотеатры, сервисы ФНС для налогоплательщиков, сервисы дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ), сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи и другие.

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