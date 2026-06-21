Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 июня 2026 в 10:36

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 июня: где сбои в России

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сегодня, 21 июня, мобильный интернет не работает в Москве, Подмосковье и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты популярных операторов. Что известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 21 июня

На мониторинговом сайте «Сбой.рф» регулярно появляются новые жалобы о сбоях мобильного интернета в регионах России. Пользователи заявляют о неработоспособности множества онлайн-сервисов, мессенджеров, сайтов и приложений.

По статистике, мобильный интернет не работает сегодня, 21 июня, в сетях операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Общее число жалоб составляет около 230 на момент публикации.

Жалобы поступают из следующих регионов: Москва, Московская, Ростовская, Нижегородская, Тверская, Иркутская, Костромская, Омская, Самарская, Амурская, Тамбовская, Челябинская, Астраханская, Саратовская, Воронежская, Томская, Оренбургская, Калужская, Ленинградская, Новгородская, Белгородская области, Санкт-Петербург, Башкирия, Удмуртия, Татарстан, Чечня, Бурятия, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский АО, Кузбасс, Сахалин, Хабаровский, Приморский, Краснодарский, Красноярский, Пермский, Ставропольский края.

Почему не работает мобильный интернет 21 июня

Интернет отключают в качестве меры для обеспечения безопасности граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что соответствующие мероприятия реализуются в условиях, когда Украина использует «все более изощренные методы для атак».

Проблемы с интернетом в крупных городах, в том числе в Москве, связаны с предотвращением террористических угроз, заявил президент России Владимир Путин.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

«Нечасто, но, к сожалению, такое происходит: имею в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета в крупных мегаполисах. Конечно, если это связано с оперативной работой по предотвращению террористических актов, а мы знаем, что, к сожалению, мы иногда такие удары пропускаем», — сказал российский лидер.

Ограничения могут применяться не только из-за беспилотников, но и в связи с другими угрозами безопасности, которые поступают спецслужбам по специальным каналам, отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Заблаговременное информирование жителей о конкретных областях и периоде действия ограничений невозможно из соображений безопасности, указали в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО. Ограничения снимаются, как только это позволяет оперативная обстановка, добавили там.

Что делать при отключении мобильного интернета

В условиях ограничений мобильного интернета остаются доступны звонки через мобильного оператора и СМС-сообщения. Чтобы воспользоваться нужным приложением, можно подключиться к общедоступной точке Wi-Fi — если сервис входит в белый список, то он будет доступен в любом случае, в том числе и через мобильный интернет при отключениях.

В этот список включены соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», национальный мессенджер МАКС, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, приложения банков, онлайн-кинотеатры, сервисы ФНС для налогоплательщиков, сервисы дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ), сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи и другие.

Читайте также:

Наталья Варлей: биография актрисы, сыгравшей Нину в «Кавказской пленнице»

«Мангалы» рушат планы ВСУ, гибель офицеров ССО: новости СВО к утру 21 июня

От тепла +25 до похолодания +8, дожди: погода в Москве и Питере 22–28 июня

Общество
мобильный интернет
отключения
ограничения
жалобы
белые списки
Егор Зверев
Е. Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно состояние детей, пострадавших от ночного удара по Крыму
График временного отключения электроэнергии ввели в Севастополе
Воздушная тревога накрыла Киев и центральные области Украины
«Нет ничего дороже»: Собянин обратился к медработникам по важному поводу
Более 10 поездов задержались из-за перекрытия Крымского моста
Стала известна судьба 14 пострадавших при атаке ВСУ на Крым
Израильские военные заявили о ликвидации крупных «кассиров» ХАМАС
Создавший десятки сортов яблонь селекционер получил награду от Путина
Машина скорой помощи перевернулась в результате жесткой аварии с иномаркой
Почему не работает Telegram сегодня, 21 июня: замедление, когда заблокируют
«Станем уязвимыми»: НАТО обвинили в ослаблении стран-участниц
Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Беспилотник ВСУ упал на крышу многоэтажки
Мальчик выжил в страшном ДТП с грузовиком, в котором погибла его мать
У россиян вырос интерес к драгоценным металлам
Военэксперт ответил, откуда ВСУ могли атаковать Керченский полуостров
Ульянов объяснил, как обида Трампа на Обаму портит сделку с Ираном
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 июня: где сбои в России
Часть Крыма осталась без света
Раскрыто, сколько детей пострадали от рук пьяного «гостя» в лагере Тувы
Дальше
Самое популярное
Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.