«Мангалы» рушат планы ВСУ, гибель офицеров ССО: новости СВО к утру 21 июня

Подразделения ВС России серьезно нарушили логистику ВСУ в Константиновке благодаря точечным ударам, два офицера сил специальных операций противника погибли в зоне спецоперации. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 20 июня, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ тщетно пытаются нарушить снабжение российских подразделений

Российские военные бесперебойно обеспечивают передовые позиции боеприпасами, продовольствием и медикаментами, а все попытки ВСУ нарушить логистику пресекаются, рассказал офицер морской пехоты с позывным Каток. Противник активно атакует маршруты подвоза, но российские подразделения адаптируются к изменяющейся обстановке, отметил военнослужащий. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Каток добавил, что маршруты снабжения корректируются с учетом оперативной обстановки и погоды, используются дополнительные средства защиты от дронов: системы РЭБ и «мангалы» на технике. Каток подчеркнул, что даже применение противником беспилотников большой дальности не нарушает работу подразделений материально-технического обеспечения.

Российские удары лишили ВСУ связи с Константиновкой

Удары российской армии значительно нарушили логистику группировки Вооруженных сил Украины в Константиновке, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, невозможно доставлять в город оружие, боеприпасы или проводить ротационные мероприятия для восполнения потерь, что ослабляет противника. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Тем не менее Марочко уточнил, что Киев предпринимает попытки снабжения своих солдат в Константиновке с использованием беспилотных летательных аппаратов и роботизированных комплексов. В городе продолжаются уличные бои штурмовых подразделений Южной группировки войск. Российские войска полностью контролируют восточную часть Константиновки и выдвинулись на ее северо-восточные окраины.

ПВО РФ Фото: МО РФ

Военные в Севастополе отразили воздушную атаку Киева

Военные в Севастополе отразили воздушную атаку Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своих социальных сетях. По его словам, в районе Балаклавы и мыса Фиолент сбили четыре беспилотных летательных аппарата.

Он добавил, что в регионе работали системы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. Согласно обнародованным данным, пострадавших нет.

При атаке дронов ВСУ на российский регион погиб один человек

В результате атак ударными беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины один человек погиб, а еще один мирный житель ДНР получил ранения, сообщил в социальных сетях глава региона Денис Пушилин. Пострадавшему в Центрально-Городском районе Горловки мужчине 1968 года рождения оказывается медицинская помощь.

Повреждения зафиксированы в ряде муниципальных округов: в Макеевке, Горловке, Амвросиевском, Волновахском, Володарском, Старобешевском и Шахтерском округах. Повреждены два домостроения, пять объектов гражданской инфраструктуры, а также пострадали автобус, 13 грузовых и четыре легковых автомобиля.

В Запорожской области уничтожили двух элитных офицеров ВСУ

В Запорожской области уничтожены два офицера Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, сообщили в российских силовых структурах. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

По информации источника агентства, наиболее вероятным сценарием ликвидации обоих украинских офицеров является удар дрона по их пункту дислокации в регионе. Речь идет о майоре Ушаке Сергее Васильевиче и лейтенанте Хоменко Сергее Михайловиче.

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