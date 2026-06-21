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21 июня 2026 в 01:37

Военные в Севастополе отражают воздушную атаку ВСУ

Развожаев: силы ПВО сбили четыре дрона в ходе отражения атаки ВСУ на Севастополь

ПВО ВС РФ ПВО ВС РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Военные в Севастополе в данный момент отражают воздушную атаку Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своих социальных сетях. По его словам, в районе Балаклавы и мыса Фиолент уже сбиты четыре беспилотных летательных аппарата.

Он добавил, что в регионе работают системы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. По предварительным данным, пострадавших нет.

Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах, — уточнил губернатор.

Развожаев уточнил, что российские военные продолжают уничтожать вражеские БПЛА с помощью различных средств поражения. Среди них, в том числе, стрелковое оружие, поэтому жителям необходимо соблюдать меры предосторожности.

Ранее сообщалось, что в Крымске Краснодарского края обломки беспилотных летательных аппаратов, запущенных Вооруженными силами Украины, упали на территорию частного домовладения. Оперативный штаб региона проинформировал, что в результате возгорания пострадала находящаяся во дворе хозяйственная постройка. Обстоятельства происшествия и тип дронов не уточняются. Специалисты продолжают работу на месте.

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