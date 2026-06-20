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20 июня 2026 в 22:48

Атака ВСУ спровоцировала пожар в частном дворе кубанского Крымска

Падение обломков БПЛА в Крымске привело к пожару в одной из хозпостроек

Сотрудники МЧС РФ Сотрудники МЧС РФ Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Крымске Краснодарского края обломки беспилотных летательных аппаратов, запущенных Вооруженными силами Украины, упали на территорию частного домовладения, сообщил оперативный штаб региона в своих социальных сетях. В результате возгорания пострадала находящаяся во дворе хозяйственная постройка.

Пострадавших нет. Пожар оперативно потушен, — указано в сообщении.

Обстоятельства происшествия и тип дронов не уточняются. Специалисты продолжают работу на месте, констатировали в оперштабе.

До этого стало известно, что средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 24 украинских дрона над регионами России, Азовским и Черным морями за последние шесть часов. В Министерстве обороны РФ проинформировали, что все БПЛА были самолетного типа. Работа проводилась дежурными средствами ПВО в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени.

Ранее военно-политический аналитик Ян Гагин рассказывал, что значительная часть украинских беспилотников функционирует исключительно благодаря спутниковой связи и воздушной разведке, которую обеспечивают страны НАТО. По его словам, государства Альянса своими действиями превратили украинскую территорию в огромный испытательный полигон для новых военных технологий и вооружений.

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