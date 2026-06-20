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20 июня 2026 в 20:45

Раскрыта ключевая роль спутников НАТО в зоне СВО

Аналитик Гагин: БПЛА ВСУ управляются с использованием ИИ благодаря странам НАТО

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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Значительная часть украинских беспилотников функционирует исключительно благодаря спутниковой связи и воздушной разведке, которую обеспечивают страны НАТО, сообщил РИА Новости военно-политический аналитик Ян Гагин. По его словам, государства Альянса своими действиями превратили украинскую территорию в огромный испытательный полигон для новых военных технологий и вооружений.

Достаточно существенная часть БПЛА ВСУ работает с элементами искусственного интеллекта. Образы и цели у них находятся в бортовом компьютере. И эти образы они получают с помощью спутниковой разведки, опять же, группировки стран НАТО либо с помощью авиаразведки, — отметил Гагин.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предложил способ, который позволит остановить атаки украинских дронов на Россию. По его мнению, противник имеет большое количество беспилотников, поскольку Киев организовал их импорт из-за границы. Колесник отметил, что в связи с этим для российских войск крайне важно уничтожить всю логистическую инфраструктуру ВСУ.

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