Популярная нейросеть внезапно перестала работать у россиян Жители России массово столкнулись с проблемами в работе нейросети DeepSeek

В России зафиксировали проблемы в работе нейросети DeepSeek, сообщает мониторинговый ресурс «Сбой.рф». Отмечается, что за последние 15 минут поступило минимум 52 жалобы от пользователей.

Наибольшая доля жалоб пришлась на Москву — 40%, на втором месте оказалась Томская область с 5%. Примерно одинаковое количество обращений поступило от пользователей из Санкт-Петербурга, Саратовской области, Тюмени и Башкирии.

Ранее невролог Ирина Преображенская заявила, что слишком частое применение нейросетей в работе может обернуться развитием зависимости от них. Врач порекомендовала относиться к ИИ как к одному из инструментов и не отдавать ему слишком серьезные задачи.

До этого психолог Екатерина Михайлова посоветовала после общения с ИИ-ботом «заземлиться» и вернуться в реальность — это позволит избежать развития зависимости от нейросетей. Она призвала выпить воды, восстановить дыхание и заняться физической нагрузкой.