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19 июня 2026 в 19:32

В Госдуме назвали способ пресечь атаки украинских БПЛА на Россию

Депутат Колесник призвал к уничтожению всей логистики ВСУ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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У украинских войск большое количество дронов, потому что Киев наладил их поставки из-за рубежа, сказал NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, из-за этого ВС РФ важно «вынести» всю логистику ВСУ.

На Украине стало так много дронов, потому что налажены их поставки из-за рубежа. Поэтому и нужно бить по логистике, — пояснил парламентарий.

Поэтому, считает он, необходимо выводить из строя все локомотивные депо, основные железнодорожные узлы и мосты, а также аэродромы. Также политик призвал максимально расширить серую зону в районах боевых действий.

Большую часть украинских дронов должна сбивать фронтовая система ПВО. Но ей необходим максимально большой радиус действия: чтобы сбитые БПЛА падали в поле, а не в городах России, — добавил собеседник.

Ранее Белоруссия пригрозила Украине после атаки ВСУ на автобус с детьми в Брянской области. Постоянный представитель республики при СНГ Игорь Назарук отметил, что Минск имеет право предпринимать действия для защиты собственных граждан.

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