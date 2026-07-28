«Уже начались»: депутат Госдумы о мирных переговорах по Украине Депутат Колесник: появились новые возможности для решения конфликта на Украине

Заявление представителя МИД России Марии Захаровой о готовности Москвы обсуждать идеи по урегулированию на Украине свидетельствует о появлении новых возможностей в переговорном процессе, заявил «Газете.Ru» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, сейчас, на фоне продолжения дипломатических контактов между Россией и США, «брезжит рассвет» урегулирования кризиса.

Я думаю, уже эти условия сформулированы. На пустом месте такие вещи не говорят. Я думаю, уже начались переговоры. <...> Раз Мария Захарова это озвучила, значит, появились новые возможности для мирного урегулирования конфликта, — отметил парламентарий.

Накануне Захарова заявила, что Россия готова к дипломатическому урегулированию на Украине. При этом она указала, что страна согласна на это с учетом пониманий, которые были достигнуты в ходе встречи в Анкоридже.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российские власти продолжают контакты с переговорщиками из Соединенных Штатов. Обсуждается украинский вопрос.