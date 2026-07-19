В Госдуме рассказали, что ждет Украину после мощных ударов по Киеву Депутат Колесник: новые удары могут быть нанесены по любому городу Украины

Киев ждут еще более тяжелые удары, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, в опасности находятся все города Украины, связанные с военно-промышленным комплексом этой страны.

Мы работаем только по военным целям. Киев ждут еще более тяжелые удары. Как и другие города Украины. Но какие именно — туман войны умалчивает. Пусть они готовят свои ПВО. Любой город Украины, связанный с ВПК Украины, не находится в безопасности: размещены ли там военные объекты или воинские части. Лучше бы удары по мирному населению Украине прекратить. Пока не доходит. Не дойдет через голову, дойдет по-другому, — добавил Колесник.

Ранее в Минобороны сообщали, что в эту ночь был поражен завод «Артем» в Киеве, который производит компоненты систем управления для ракет FP-5 «Фламинго». Вместе с ним под ударом оказалось предприятие «Меридиан», выпускающее корпуса и запчасти для систем наведения ракет «Нептун-МД».

Также стало известно о нанесении удара по предприятию «Оаклайн» в Киеве. Как сообщали в Минобороны РФ, на заводе производили комплектующие для БПЛА типа «Дип страйк», запчасти и батареи для FPV-дронов.