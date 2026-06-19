Белоруссия пригрозила Украине после атаки ВСУ на автобус с детьми Постпред при СНГ Назарук: Минск имеет право действовать для защиты граждан

Белоруссия оставляет за собой право на ответные действия в целях защиты жизни своих граждан после удара ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области, заявил постоянный полномочный представитель Белоруссии при уставных и других органах СНГ Игорь Назарук на встрече постпредов СНГ, посвященной атаке на автобус. Как передает БелТА, по его словам, не исключаются соответствующие действия в отношении украинской стороны.

Мы в Республике Беларусь будем осуществлять все необходимые меры по защите жизни и обеспечению безопасности своих граждан. И при этом мы оставляем за собой право предпринимать соответствующие действия в отношении украинской стороны, — сказал Назарук.

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