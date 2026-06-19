В Минске решили добиться международной оценки атаки на автобус с детьми Постпред Назарчук: Минск добьется международной оценки атаки на автобус с детьми

Белоруссия будет добиваться, чтобы атаке украинского БПЛА на автобус с детьми в Брянской области была дана должная международная оценка, заявил ТАСС постоянный полномочный представитель республики при уставных и других органах СНГ Игорь Назарук. ВСУ атаковали в Брянской области автобус детской футбольной команды из Белоруссии, погибла сопровождающая.

Мы намерены добиваться, чтобы этому вопиющему акту была дана должная международная оценка, — сказал он.

До этого Назарук заявил, что Белоруссия потребовала от Украины жестко и оперативно привлечь к ответственности виновных в атаке на автобус с белорусскими детьми под Брянском. Кроме того, дипломат подтвердил, что погибшая в результате удара дрона гражданка республики была беременна.

Ранее политолог Юрий Светов выразил мнение, что Белоруссия будет укреплять обороноспособность и готовиться к эскалации после инцидента с обстрелом автобуса с детьми в Брянской области. По его словам, Минск и Москва осознают, что доказать целенаправленную атаку Киева именно по белорусским гражданам крайне сложно.