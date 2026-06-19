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19 июня 2026 в 15:16

Белоруссия потребовала наказать виновных в атаке на автобус с детьми

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Белоруссия потребовала от Украины жестко и оперативно привлечь к ответственности виновных в атаке на автобус с белорусскими детьми под Брянском, заявил постпред Белоруссии при СНГ Игорь Назарук. Дипломат также подтвердил, что погибшая в результате удара дрона гражданка республики была беременна, передает ТАСС.

Мы по этому факту пригласили вчера в министерство иностранных дел временного поверенного в делах Украины в Республике Беларусь и вручили ноту протеста <...> Мы потребовали тщательно разобраться в этой ситуации и максимально оперативно, максимально жестко привлечь к ответственности виновных, — сказал дипломат.

По словам Назарука, произошедшая атака является чудовищным нарушением всех международных конвенций, а сам удар, по его оценке, был направлен на вовлечение Белоруссии в военный конфликт. Постпред подчеркнул, что Минск настаивает на неотвратимости наказания для всех причастных к этому инциденту.

Ранее политолог Юрий Светов выразил мнение, что Белоруссия будет укреплять обороноспособность и готовиться к эскалации после инцидента с обстрелом автобуса с детьми. Минск и Москва осознают, что доказать целенаправленную атаку Киева именно по белорусским гражданам крайне сложно, уточнил эксперт.

Страны СНГ
Белоруссия
Украина
автобусы
дети
Брянская область
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