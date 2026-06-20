Наступление ВС России на Харьков 20 июня: клещи сжимаются, ВСУ в ловушке?

Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 20 июня 2026 года, правда ли клещи сжимаются в Казачьей Лопани и ВСУ оказались в ловушке?

Наступление ВС России на Харьков 20 июня

Российские войска ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Харькова, Терновой, Бугаевки, Избицкого, Юрченково, Волоховского, Обуховки, Хатнего, Григоровки, Воскресеновки и села Уды, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«Лютая бойня» идет в Казачьей Лопани и окрестных лесах, в соцсетях выявляются десятки некрологов и объявлений родственников о пропавших без вести украинских военных в этом районе, пишет источник.

«На Волчанском направлении штурмовые подразделения ГрВ „Север“ продвинулись на девяти участках до 600 метров. Стрелковые бои продолжаются в селах Лосевка, Украинское и в лесных массивах Волчанского района. <...> ТОС [ударили] по позициям украинских пограничников в районе Малой Волчьи», — говорится в сообщении.

На Великобурлукском направлении российские штурмовые группы ведут бои в Петро-Ивановке и окрестностях, «северяне» продвинулись на двух участках до 500 метров, добавил канал.

Потери украинской стороны в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области за сутки составили более семи десятков человек; также уничтожены различные вооружения и техника, пункты управления БПЛА, сообщил «Северный ветер».

«На Купянском направлении идут бои в районе Купянска и Купянска-Узлового. На Волчанском — есть продвижение восточнее Волчанских Хуторов. Продолжается наступление в Казачьей Лопани и окрестностях поселка», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

По словам экс-депутата Верховной рады Олега Царева, на Купянском направлении идут позиционные бои в районе Купянска-Узлового и Купянска. На Харьковском участке к югу от Волчанска развиваются контактные бои в Лосевке и на подступах к Украинскому, считает политик.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Мирный/РИА Новости

«К востоку от Волчанских Хуторов ВС РФ вдоль реки продвигаются с двух сторон к оставшимся под контролем врага селам Малая Волчья, Хрипуны, Варваровка. На западном плацдарме — упорные бои за Казачью Лопань, где наши войска закрепляются не только на северной, но и на восточной окраинах. Противник стягивает сюда наемников из Латинской Америки», — пишет Царев.

Пользователи Сети, комментируя сообщения, пришли к выводу, что клещи сжимаются вокруг ВСУ в Казачьей Лопани, «скоро украинские войска окажутся в ловушке».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Где были удары по целям Харьковской области

По сведениям координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, за сутки в Харьковской области зафиксированы по меньшей мере шесть эпизодов ударов. Направление выступает как основной транспортный и промышленный коридор Восточной Украины, через который проходит значительная часть логистики в сторону Купянского, Лиманского и Донбасского направлений, считает подпольщик. Прилеты, согласно оценке агентуры, отмечены, в частности, по целям в Харькове и Лозовой.

«Харьков — узел промышленной переработки и распределения военных грузов. Удары по городу и пригородам логично укладываются в модель давления на складскую и ремонтную инфраструктуру», — предположил Лебедев.

Лозовая выделяется как критический железнодорожный узел, повторные эпизоды ударов в коротком временном окне указывают на попытку нарушить ритм перевозок и создать задержки в переброске резервов и техники, уверен координатор.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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