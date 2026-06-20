Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 июня 2026 в 11:09

Наступление ВС России на Харьков 20 июня: клещи сжимаются, ВСУ в ловушке?

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 20 июня 2026 года, правда ли клещи сжимаются в Казачьей Лопани и ВСУ оказались в ловушке?

Наступление ВС России на Харьков 20 июня

Российские войска ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Харькова, Терновой, Бугаевки, Избицкого, Юрченково, Волоховского, Обуховки, Хатнего, Григоровки, Воскресеновки и села Уды, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«Лютая бойня» идет в Казачьей Лопани и окрестных лесах, в соцсетях выявляются десятки некрологов и объявлений родственников о пропавших без вести украинских военных в этом районе, пишет источник.

«На Волчанском направлении штурмовые подразделения ГрВ „Север“ продвинулись на девяти участках до 600 метров. Стрелковые бои продолжаются в селах Лосевка, Украинское и в лесных массивах Волчанского района. <...> ТОС [ударили] по позициям украинских пограничников в районе Малой Волчьи», — говорится в сообщении.

На Великобурлукском направлении российские штурмовые группы ведут бои в Петро-Ивановке и окрестностях, «северяне» продвинулись на двух участках до 500 метров, добавил канал.

Потери украинской стороны в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области за сутки составили более семи десятков человек; также уничтожены различные вооружения и техника, пункты управления БПЛА, сообщил «Северный ветер».

«На Купянском направлении идут бои в районе Купянска и Купянска-Узлового. На Волчанском — есть продвижение восточнее Волчанских Хуторов. Продолжается наступление в Казачьей Лопани и окрестностях поселка», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

По словам экс-депутата Верховной рады Олега Царева, на Купянском направлении идут позиционные бои в районе Купянска-Узлового и Купянска. На Харьковском участке к югу от Волчанска развиваются контактные бои в Лосевке и на подступах к Украинскому, считает политик.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Мирный/РИА Новости

«К востоку от Волчанских Хуторов ВС РФ вдоль реки продвигаются с двух сторон к оставшимся под контролем врага селам Малая Волчья, Хрипуны, Варваровка. На западном плацдарме — упорные бои за Казачью Лопань, где наши войска закрепляются не только на северной, но и на восточной окраинах. Противник стягивает сюда наемников из Латинской Америки», — пишет Царев.

Пользователи Сети, комментируя сообщения, пришли к выводу, что клещи сжимаются вокруг ВСУ в Казачьей Лопани, «скоро украинские войска окажутся в ловушке».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Где были удары по целям Харьковской области

По сведениям координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, за сутки в Харьковской области зафиксированы по меньшей мере шесть эпизодов ударов. Направление выступает как основной транспортный и промышленный коридор Восточной Украины, через который проходит значительная часть логистики в сторону Купянского, Лиманского и Донбасского направлений, считает подпольщик. Прилеты, согласно оценке агентуры, отмечены, в частности, по целям в Харькове и Лозовой.

«Харьков — узел промышленной переработки и распределения военных грузов. Удары по городу и пригородам логично укладываются в модель давления на складскую и ремонтную инфраструктуру», — предположил Лебедев.

Лозовая выделяется как критический железнодорожный узел, повторные эпизоды ударов в коротком временном окне указывают на попытку нарушить ритм перевозок и создать задержки в переброске резервов и техники, уверен координатор.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 20 июня: где сбои в России

Как летом получить перерасчет за ЖКУ при временном отсутствии: инструкция

Почему не работает Telegram сегодня, 20 июня: замедление, когда заблокируют

Россия
Украина
Харьковская область
спецоперации
СВО
наступления
ВС РФ
Егор Зверев
Е. Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин назвал одну из самых легендарных организаций
Названо число пострадавших от столкновения поездов в Англии
В Госдуме ответили, чем займется Зеленский во время саммита НАТО в Анкаре
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 20 июня: где есть, как купить
Пьяный водитель врезался в детскую площадку и сбил ребенка
Автобус с 40 детьми попал в аварию в Ленобласти
Поклонники Третьего рейха создали в России целую группировку
Мощный удар молнии ранил девять человек
Российские туристы пострадали из-за масштабной утечки хлора в отеле Турции
По делу Шурыгиной задержали еще двух человек
Истребитель Су-34М разнес место хранения беспилотников ВСУ
Бурый медведь наведался к домику биатлонистки Инны Терещенко
Самая старая слониха Европы умерла в Польше
Магнитные бури сегодня, 20 июня: что завтра, проблемы с дыханием, мигрени
Пропажу животных в Подмосковье связали с «блуждающим» черным столбом
Россия выжигает АЗС вместе с топливом для ВСУ: удары по Украине 20 июня
Россия попала в топ-3 стран с самым доступным пикником
На Западе предупредили о последствиях дальнобойных атак ВСУ по России
На Кубани бизнесмен украл яблоки на 18 млн рублей
Финансист раскрыла, какие операции самозанятых проверяет ФНС
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.