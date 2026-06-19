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19 июня 2026 в 12:11

Наступление ВС РФ на Харьков 19 июня: последние новости, события в Купянске

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
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Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 19 июня 2026 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в пятницу, 19 июня: обстановка на фронте сегодня

«На Харьковском направлении подразделения ВС РФ продвигаются на нескольких участках, также продолжаются наступательные и боевые действия. В населенных пунктах западнее и юго-западнее Волчанска наша армия продолжает дозачистку территорий. А восточнее продолжаем расширять зону безопасности вдоль государственной границы. В районе Казачьей Лопани штурмовые подразделения ВС РФ продолжают наступление, охватывая как сам поселок, так и прилегающие лесные массивы», — пишет «Дневник десантника».

По словам автора канала, стрелковые бои идут в населенных пунктах Лосевка, Украинское и в лесных зонах Волчанского района.

«В районе населенного пункта Амбарное враг еще весной лишился логистического пути. Противник перестроил свой логистический маршрут с другой стороны села, чтобы перебрасывать живую силу, но наша разведка обнаружила данный факт и ведет наблюдение. В ходе разведки этой территории была обнаружена бронемашина ВСУ, и операторы FPV-дронов незамедлительно нанесли прицельное поражение и уничтожили цель. В лесных массивах у населенного пункта Петро-Ивановка наши штурмовики ведут бои, в ходе которых продвигаются», — добавил автор канала.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Северный ветер» передает, что на Харьковском направлении ВС РФ продолжают расширять полосу безопасности в Харьковской области.

«Наши войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Приколотного, Александровки, Казачьей Лопани, Избицкого, Ивановки, Варваровки, Потихоново, Митрофановки, Малыжино, Гоптовки и села Уды. Наши штурмовые подразделения продолжают наступательные действия в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах. На Волчанском направлении штурмовые подразделения ГВ „Север“ продвинулись на 11 участках до 700 метров. Стрелковые бои продолжаются в селах Лосевка, Украинское и в лесных массивах Волчанского района», — отметили авторы канала.

По их информации, подразделения РХБЗ ГВ «Север» нанесли удары ТОС по позициям 127-й ОТМБр ВСУ в районе Рубежного.

«Руководством Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба принято решение не только направлять курсантов для участия в боевых действиях в Сумской области, но и сформировать сводные стрелковые роты из преподавателей. Ресурсы противника сообщают, что эти подразделения планируют отправить в район Избицкого для участия в наступательных действиях. На Великобурлукском направлении наши штурмовые группы ведут бои в Петро-Ивановке и окрестностях населенного пункта. „Северяне“ продвинулись на двух участках до 400 метров», — добавил «Северный ветер».

Военный блогер Олег Царев рассказал, что на Купянском направлении ВС РФ теснят ВСУ на восточном берегу в районе Купянска-Узлового.

«Украинское командование перебрасывает к Купянску одну из вновь сформированных бригад. На Харьковском направлении продолжаются бои за Лосевку. Южнее реки Волчьей наши бойцы выравнивают линию фронта и расширяют подконтрольную территорию. В Казачьей Лопани ожесточенное сражение, у ВСУ там разветвленная система укреплений, но есть трудности с логистикой и подвозом боеприпасов и дронов. ВС РФ бьют по врагу всей номенклатурой средств дальнего поражения, а в поселке идут встречные бои на близкой дистанции», — добавил он.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Минобороны РФ вчера заявило, что в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терновая и Григоровка.

«Противник потерял свыше 195 военнослужащих и 12 автомобилей. Подразделения группировки войск „Запад“ заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Яцковка, Маяки, Лозовое Донецкой Народной Республики, Червоный Оскол и Грушевка Харьковской области», — добавили в МО РФ.

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