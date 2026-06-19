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19 июня 2026 в 05:52

«Солнцепек» разнес объекты ВСУ под Сумами: успехи ВС РФ к утру 19 июня

«Солнцепек» «Солнцепек» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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После освобождения Рай-Александровки в Донецкой Народной Республике российские военные получили контроль над рядом стратегических высот, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 19 июня?

Военный эксперт оценил значение освобождения Рай-Александровки в ДНР

По словам Марочко, высоты в районе населенного пункта позволяют контролировать значительные участки местности.

Он отметил, что занятие Рай-Александровки дает российским силам как тактическое, так и стратегическое преимущество над подразделениями ВСУ, которые находятся в районе агломерации Славянск — Краматорск. После освобождения Кривой Луки в мае российские военнослужащие продолжительное время вели бои именно за высоты в районе Рай-Александровки, напомнил эксперт. Как только контроль над Рай-Александровкой установится, российские войска могут продолжить продвижение в западном направлении, одновременно выравнивая линию фронта.

Старший сержант помог уничтожить два миномета и бойцов ВСУ

Старший сержант Максим Дергоусов помог уничтожить два минометных расчета и до восьми военнослужащих ВСУ в ходе выполнения боевой задачи, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, позиции противника были обнаружены расчетами беспилотников.

Получив координаты целей, Дергоусов отдал приказ открыть огонь по выявленным позициям. В результате артиллерийского удара были уничтожены два минометных расчета и до восьми украинских военнослужащих.

Также в Минобороны рассказали о действиях рядового Дениса Панюшина. Во время выполнения задачи он обнаружил замаскированное артиллерийское орудие ВСУ. Поиск цели велся в условиях активного применения противником средств радиоэлектронной борьбы.

После обнаружения позиции Панюшин использовал ударный беспилотник и уничтожил орудие. В ведомстве подчеркнули, что поставленная задача была выполнена без потерь среди личного состава.

ВС РФ взяли ВСУ в огневой мешок

Российские войска после освобождения Рай-Александровки сформировали сразу два огневых мешка для украинских сил к востоку от Славянска, сообщили в российских силовых структурах. Отмечается, что ВС России получили тактическое преимущество. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

«Рай-Александровка дает тактическое преимущество нашим войскам, которые с ее освобождением сформировали сразу два огневых мешка для противника — в Никифоровке, а также окрестностях Николаевки и Пискуновки», — сообщили в силовых структурах.

Огнемет «Солнцепек» уничтожил укрепленные объекты ВСУ под Сумами

Экипаж тяжелой реактивной системы залпового огня ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Север» одним массированным ударом успешно поразил скопления живой силы и несколько укрепленных объектов ВСУ в Сумской области, сообщил командир взвода с позывным Пепел.

«Одним массированным ударом экипаж ТОС-1А уничтожил значительное количество вражеской пехоты и несколько укрепленных пунктов в Сумской области. Получив приказ, ночью экипаж ТОС-1А выдвинулся на позиции и произвел пристрелочный выстрел. Благодаря корректировке от операторов беспилотников группировки „Север“ были нанесены точные удары, в результате которых все цели были уничтожены», — рассказал он.

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