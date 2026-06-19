Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 19 июня

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 19 июня?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 19 июня

На подлете к Воронежу дежурные силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили беспилотник, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале. По его словам, на всей территории региона продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА.

«Дежурными силами ПВО на подлете к Воронежу обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал Гусев.

Кроме того, женщина пострадала в результате атаки FPV-дрона ВСУ на автомобиль в селе Погромец Волоконовского округа Белгородской области, сообщил региональный оперативный штаб в Telegram-канале. Мирная жительница получила ушибы головы и бедра.

Медики оказали ей помощь в Валуйской центральной районной больнице. Госпитализация пострадавшей не потребовалась. После осмотра врачей она была отпущена на амбулаторное лечение. Также сообщается, что в результате удара автомобиль получил повреждения.

Также один человек погиб, еще 12 мирных жителей пострадали в результате атак беспилотников ВСУ на территорию ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. По его данным, в Калининском районе Горловки дрон атаковал автозаправочный комплекс.

«В Калининском районе Горловки при атаке дрона по автозаправочному комплексу погиб мужчина 1993 г. р., выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Кроме того, ранения средней степени тяжести получили мужчины 1964, 1972, 1979, 1981 и 1992 г. р., пострадали мужчины 1997, 1983, 2006 г. р., женщина 1969 г. р.», — написал глава республики.

На трассе Донецк — Мариуполь у поворота на село Березовое в Волновахском муниципальном округе пострадала женщина 2003 года рождения. Раненым оказывается медицинская помощь.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Силы противовоздушной обороны уничтожили 33 беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС. По его словам, на территории торгового центра «Садовод» зафиксированы повреждения. После ликвидации воздушных целей на места падения обломков были направлены специалисты.

«Уничтожены еще пять БПЛА. На месте падения обломков на территории торгового центра „Садовод“ зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте падения обломков», — написал губернатор столицы.

Кроме того, в результате атаки беспилотников на город Гуково в Ростовской области погиб один человек, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале. Еще два человека получили ранения и были госпитализированы, добавил он. Также поврежден тепловоз и произошли возгорания на двух коммерческих объектах.

«Сегодняшняя ночь принесла большое горе. В результате атаки БПЛА в городе Гуково один человек погиб, есть раненые», — написал Слюсарь.

Он выразил соболезнования семье погибшего. Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести, а медики оказывают им всю необходимую помощь, отметил губернатор.

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