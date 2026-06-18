Ночная атака БПЛА в Ростовской области привела к трагическим последствиям Один человек погиб и двое пострадали при атаке БПЛА на Гуково Ростовской области

В результате атаки беспилотников на город Гуково в Ростовской области погиб один человек, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале. Еще два человека получили ранения и были госпитализированы, добавил он.

Сегодняшняя ночь принесла большое горе. В результате атаки БПЛА в городе Гуково один человек погиб, есть раненые, — написал Слюсарь.

Он выразил соболезнования семье погибшего. Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести, а медики оказывают им всю необходимую помощь, отметил губернатор.

Ранее средства противовоздушной обороны в течение шести часов отражали атаки украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Всего было уничтожено и перехвачено 27 БПЛА самолетного типа, уточнили в ведомстве.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в Рыльске при атаке украинских БПЛА 58-летняя женщина получила осколочное ранение правой голени. В деревне Гирьи Беловского района при ударе беспилотника ВСУ по частному дому пострадала 74-летняя пенсионерка, у нее осколочные ранения лица и правой руки. Обе пострадавшие госпитализированы.