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18 июня 2026 в 22:35

Пушилин сообщил о погибшем и 12 раненых после ударов дронов ВСУ в ДНР

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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Один человек погиб, еще 12 мирных жителей пострадали в результате атак беспилотников ВСУ на территорию ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.По его данным, в Калининском районе Горловки дрон атаковал автозаправочный комплекс.

В Калининском районе Горловки при атаке дрона по автозаправочному комплексу погиб мужчина 1993 г.р. — выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Кроме того, ранения средней степени тяжести получили мужчины 1964, 1972, 1979, 1981 и 1992 г.р., пострадали мужчины 1997, 1983, 2006 г.р., женщина 1969 г.р., — написал глава республики.

На трассе Донецк — Мариуполь у поворота на село Березовое в Волновахском муниципальном округе пострадала женщина 2003 года рождения. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Кроме того, повреждены три жилых дома, семь объектов гражданской инфраструктуры, один грузовой и семь легковых автомобилей. Разрушения зафиксированы в Донецке, Горловке, а также в Володарском, Великоновоселковском, Кураховском, Новоазовском, Тельмановском и Ясиноватском муниципальных округах.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что за период с 6 по 12 июня российские вооруженные силы нанесли два массированных и пять групповых ударов по объектам на территории Украины, которые используются ВСУ. Удары высокоточным оружием и беспилотниками стали ответом на террористические атаки Украины на гражданскую инфраструктуру на территории России.

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ДНР
Денис Пушилин
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