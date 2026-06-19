Стало известно о попытке ВСУ атаковать Воронеж беспилотниками Гусев сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к Воронежу

На подлете к Воронежу дежурные силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили беспилотник, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале. По его словам, на всей территории региона продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА.

Дежурными силами ПВО на подлете к Воронежу обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — написал Гусев.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько заявил, что один человек погиб, восемь пострадали при атаке ВСУ на Горловку. По его словам, украинские военные нанесли удар по Калининскому району.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в Рыльске при атаке украинских БПЛА 58-летняя женщина получила осколочное ранение правой голени. В деревне Гирьи Беловского района при ударе беспилотника ВСУ по частному дому пострадала 74-летняя пенсионерка. Обе пострадавшие госпитализированы.

Кроме того, российские средства ПВО за день отразили масштабную атаку украинских беспилотников над рядом регионов РФ, сообщили в Минобороны РФ. В период с 07:00 до 20:00 мск были перехвачены и уничтожены 234 украинских БПЛА самолетного типа.