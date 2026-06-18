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18 июня 2026 в 16:58

Мирный житель стал жертвой атаки ВСУ на Горловку

Мэр Горловки: один человек погиб, восемь пострадали при атаке ВСУ на город

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Один человек погиб, восемь пострадали при атаке ВСУ на Горловку, заявил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. По его словам, украинские военные нанесли удар по Калининскому району.

В результате атаки БПЛА ВФУ в Калининском районе Горловки ранены восемь мирных жителей, — написал Приходько.

Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил, что в селе Чуровичи Климовского района ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотником по автомобилю, в котором находились мать и две ее дочери. В результате атаки обе девочки получили ранения, состояние одной из них оценивается как тяжелое. Пострадавших оперативно доставили в медицинское учреждение.

До этого ВСУ атаковали с помощью БПЛА автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. В результате погибла сопровождавшая спортсменов женщина, а восемь человек, включая шестерых детей, были госпитализированы. Всего в тот момент в автобусе находились 44 пассажира, из них 28 детей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

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