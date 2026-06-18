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18 июня 2026 в 13:23

ВСУ атаковали машину с детьми

Дрон ВСУ ударил по машине с женщиной и двумя детьми в Брянской области

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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В селе Чуровичи Климовского района Брянской области ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотником по автомобилю, в котором находились мать и две ее дочери, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в МАКСе. В результате атаки обе девочки получили ранения, состояние одной из них оценивается как тяжелое.

И снова террористический акт киевского режима против мирных граждан, детей. В селе Чуровичи Климовского района дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором ехала мама с двумя дочками 10 и 11 лет. Дрон целенаправленно преследовал машину, женщина пыталась уйти от удара, но безуспешно, — заявил врио руководителя.

Пострадавших оперативно доставили в медицинское учреждение. Врачи оказывают всю необходимую помощь, к лечению подключены лучшие специалисты, а глава региона держит ситуацию на личном контроле.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова направила в ООН и ОБСЕ обращения с просьбой дать оценку удару беспилотника по автобусу с детской футбольной командой в Брянской области. Она призвала международные организации публично осудить этот инцидент.

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