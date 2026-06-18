Лантратова обратилась с просьбой в ООН и ОБСЕ Лантратова попросила ООН и ОБСЕ дать оценку удару по автобусу с детьми

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова направила в ООН и ОБСЕ обращения с просьбой дать оценку удару беспилотника по автобусу с детской футбольной командой в Брянской области. Она призвала международные организации публично осудить этот инцидент, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова направила обращения в ООН и ОБСЕ. Призывает дать объективную оценку атаке украинского беспилотника на пассажирский автобус. Жертвами стали мирные граждане Белоруссии, в том числе дети, — говорится в сообщении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко констатировал, что беспилотник, ударивший по автобусу с детьми в Брянской области, имел украинское происхождение. Он добавил, что украинская сторона, отвечая на претензии, заявила о возможной покупке беспилотников третьими лицами и не исключила версию провокации, включая предположение о причастности России.

При этом посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что попытки украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца снять с Киева ответственность за удар по автобусу с детьми из Белоруссии — цинизм и откровенная ложь. По его словам, Лубинец утверждал, что украинская сторона никогда не наносит удары по гражданским объектам и не имела отношения к происшествию.