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18 июня 2026 в 10:02

Мирошник обвинил украинского омбудсмена в цинизме

Мирошник назвал ложью и цинизмом слова омбудсмена Украины об атаке на автобус

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Попытки украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца снять с Киева ответственность за удар по автобусу с детьми из Белоруссии — цинизм и откровенная ложь, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, Лубинец утверждает, будто украинская сторона никогда не наносит удары по гражданским объектам и не имела отношения к происшествию.

Господин Лубинец, украинский омбудсмен, решил прожевать в очередной раз жвачку о том, что украинская сторона никогда не наносит удары по гражданским объектам и никакого отношения к инциденту с белорусским автобусом тоже, конечно же, не имела. При этом он ни разу не оговорился, что они проведут расследование, разберутся. Нет, он прекрасно «знает», что Украина никогда не наносила ударов сюда тоже, — отметил Мирошник.

ВСУ атаковали с помощью БПЛА самолетного типа автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области. В результате погибла сопровождавшая спортсменов женщина, а восемь человек, в том числе шестеро детей, были госпитализированы.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что представители Запада не стали осуждать Украину за удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области и другие преступления. По его словам, причина кроется в том, что хозяева Киева сами виновны в этих преступлениях.

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