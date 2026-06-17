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17 июня 2026 в 19:49

Песков предвосхитил реакцию ЕС на теракт в Брянской области

Песков: Европа вряд ли осудит Киев за атаку на детей в Брянской области

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Европа, скорее всего, намеренно обойдет вниманием очередное преступление Киева — атаку Вооруженных сил Украины на гражданский автобус с детьми в Брянской области, заявил в разговоре с RT пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля выразил уверенность, что Москва снова не услышит никаких осуждающих слов в адрес Украины со стороны руководства западных государств, которые привыкли закрывать глаза на подобные трагедии.

Но это не значит, что мы должны опускать руки. Наоборот, мы должны продолжать рассказывать об этих зверствах без преувеличения всему миру, — добавил он.

Дрон ВСУ атаковал автобус 17 июня. В салоне находились воспитанники детско-юношеской спортивной школы № 2 белорусского города Речицы, которые ехали в Геленджик на отдых. Всего в тот момент в автобусе находились 44 пассажира, из них 28 детей. Согласно последним данным, в результате атаки пострадали восемь человек, в том числе шестеро детей.

МИД Белоруссии расценил атаку на автобус со школьниками как террористический акт. После случившегося белорусские следователи срочно выехали в Россию.

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