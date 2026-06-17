В МИД Белоруссии ответили на удар ВСУ по автобусу с детьми под Брянском

В МИД Белоруссии ответили на удар ВСУ по автобусу с детьми под Брянском МИД Белоруссии расценил атаку ВСУ на автобус с детьми под Брянском как теракт

Белоруссия расценивает удар Вооруженных сил Украины по автобусу с детьми в Брянской области как террористический акт, сообщил представитель министерства иностранных дел республики Руслан Варанков. Транспортное средство перевозило детскую футбольную команду из Гомельской области в Краснодарский край, передает ТАСС.

Решительно осуждаем атаку на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, в том числе детей, в Брянской области Российской Федерации. Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения, — сказал спикер ведомства.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака ВСУ на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии — очередной теракт Киева. Она отметила, что украинские военные охотятся на мирных граждан.

ВСУ нанесли удар по автобусу детской футбольной сборной 17 июня. В салоне в момент атаки находились воспитанники детско-юношеской спортивной школы № 2 белорусского города Речицы. Подростки ехали из Гомеля в Геленджик на отдых. Всего в атакованном автобусе находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов.