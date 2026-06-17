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17 июня 2026 в 13:22

Появилась новая информация о детях, атакованных ВСУ под Брянском

СК России: в атакованном под Брянском автобусе находились дети из города Речицы

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Учащиеся детско-юношеской спортивной школы № 2 белорусского города Речицы находились в автобусе, который атаковали ВСУ в Брянской области, заявила представитель СК России Светлана Петренко на платформе МАКС. По ее словам, подростки ехали из Гомеля в Геленджик на отдых.

По данным следствия, 17 июня на трассе А240 в Брянской области украинскими вооруженными формированиями совершена атака ударным БПЛА по двухэтажному автобусу детско-юношеской спортивной школы № 2 города Речицы, — отметила она.

Ранее сообщалось, что в атакованном автобусе находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. Пострадавших при ударе БПЛА госпитализировали. По предварительным данным, погибла сопровождавшая школьников женщина. СК РФ возбудил уголовное дело.

До этого стало известно, что МИД Белоруссии уже получил от российской стороны информацию об атаке украинского дрона на автобус гомельской детской футбольной команды в Брянской области. Сейчас дипломаты уточняют некоторые сведения о происшествии.

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