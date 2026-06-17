Появились подробности удара ВСУ по автобусу с детьми под Брянском

Появились подробности удара ВСУ по автобусу с детьми под Брянском В атакованном ВСУ под Брянском автобусе находились 44 пассажира

В атакованном Вооруженными силами Украины автобусе, следовавшем из Белоруссии по маршруту Гомель — Геленджик, находились 44 пассажира, в том числе 28 детей-спортсменов, сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. По ее словам, которые приводит пресс-служба ведомства, пострадавшие при ударе госпитализированы.

В транспортном средстве, следовавшем из Республики Беларусь по маршруту Гомель — Геленджик, находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. Все они направлялись на отдых, — сказано в сообщении.

По предварительным данным, погибла женщина, шесть человек получили ранения. Как отметила Петренко, информация о пострадавших еще уточняется.

Ранее Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова объявила, что Россия собрала тысячи свидетельств военных преступлений ВСУ против мирного населения с 2014 года. Москва направила обращения в ООН, в ОБСЕ и на все международные площадки по каждому факту.