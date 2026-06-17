Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 июня 2026 в 13:24

Захарова назвала «охотой на людей» удар ВСУ по автобусу в Брянской области

МИД РФ: атака на автобус в Брянской области является очередным терактом Киева

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Атака ВСУ на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии — очередной теракт Киева, заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что ВСУ охотятся на мирных граждан.

Очередной теракт киевского режима, который охотится на мирных граждан, особенно на детей, — сказала дипломат.

Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что при атаке ВСУ на автобус с футбольной командой пострадали дети из Белоруссии. Он отметил, что в результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранены шесть человек, в том числе четверо детей. Все пострадавшие оперативно доставлены в больницу.

Утром 17 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 157 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Рязанской, Ростовской, Астраханской областей.

Власть
Белоруссия
МИД
Мария Захарова
атаки ВСУ
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фитнес-тренер рассказал о пользе фиджитал-спорта для детей
В Белоруссии возбудили уголовное дело после удара ВСУ по автобусу с детьми
В МИД Белоруссии ответили на удар ВСУ по автобусу с детьми под Брянском
Следователи из Белоруссии срочно выехали в Россию
Адвокат назвал неочевидный признак, привлекающий грабителей
Студент решил закать пиццу на имя Адольфа Гитлер
Росавиация запретит низко летать над Москвой
Мостовой предсказал, кто станет лучшим бомбардиром в истории ЧМ
Ветеринар рассказал о причинах возникновения астмы у животных
Финансист дал прогноз по ключевой ставке на заседании Центробанка 19 июня
Зеленский подтвердил участие в саммите по Украине в Гданьске
Сотрудница рязанского банка стала фигуранткой дела после фиктивной операции
Аварийная посадка самолета под Волгоградом привела к возбуждению дела
Военный эксперт ответил, кто помешает США заключить мир с Ираном
Замминистра культуры внесли в базу «Миротворца» после встречи в библиотеке
В БСЖ раскрыли цель теракта ВСУ против автобуса под Брянском
Стало известно состояние детей из атакованного ВСУ автобуса
Трамп раскрыл, заплатят ли США Ирану $300 млрд
Алаудинов назвал терактом атаку ВСУ на автобус с детьми
Архитектор назвал риски при реставрации старых домов
Дальше
Самое популярное
Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу
Общество

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.