Захарова назвала «охотой на людей» удар ВСУ по автобусу в Брянской области

Захарова назвала «охотой на людей» удар ВСУ по автобусу в Брянской области МИД РФ: атака на автобус в Брянской области является очередным терактом Киева

Атака ВСУ на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии — очередной теракт Киева, заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что ВСУ охотятся на мирных граждан.

Очередной теракт киевского режима, который охотится на мирных граждан, особенно на детей, — сказала дипломат.

Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что при атаке ВСУ на автобус с футбольной командой пострадали дети из Белоруссии. Он отметил, что в результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранены шесть человек, в том числе четверо детей. Все пострадавшие оперативно доставлены в больницу.

Утром 17 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 157 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Рязанской, Ростовской, Астраханской областей.