Минск подтвердил украинское происхождение ударившего в автобус дрона

Минск констатирует, что беспилотник, ударивший по автобусу с детьми в Брянской области, имел украинское происхождение, заявил изданию БелТА президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он добавил, что украинская сторона, отвечая на претензии, заявила о возможной покупке беспилотников третьими лицами и не исключила версию провокации, включая предположение о причастности России.

Мы не торопимся делать какие-то выводы, но мы четко констатируем факт, что это беспилотник украинского происхождения. Это украинский беспилотник, — сказал Лукашенко.

Также, по его словам, украинская сторона утверждает, что в момент инцидента удары по Брянской области якобы не наносились. При этом водитель автобуса, как отметил белорусский лидер, рассказал о нескольких дронах, которые находились в воздухе над транспортом.

Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал автобус 17 июня. В салоне находились воспитанники детско-юношеской спортивной школы № 2 белорусского города Речицы, которые ехали в Геленджик на отдых. Всего в тот момент в автобусе находились 44 пассажира, из них 28 детей.