Лантратова рассчитывает на включение раненых бойцов в списки на обмен

Россия рассчитывает вернуть раненых бойцов при ближайшем обмене пленными с Украиной, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова на Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов» в «Сенеже». По ее словам, которые приводит ТАСС, стороны уже обсудили этот момент.

Надеюсь, что в один из ближайших обменов войдет также категория раненых — раненые наши ребята, которые находятся там. Мы уже проговаривали этот момент, и я надеюсь, что в этот обмен это будет, — заявила омбудсмен.

Ранее Лантратова подтвердила, что подготовка к новому обмену пленными между Россией и Украиной уже ведется. Она не раскрыла дату его проведения, чтобы не сорвать процесс.

Кроме того, уполномоченный по правам человека в РФ раскрыла, что часть украинских военнопленных выразили желание сражаться за Россию. По словам Лантратовой, в стране действует программа, позволяющая попавшим в плен солдатам сделать это.