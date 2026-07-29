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29 июля 2026 в 11:45

Лантратова рассчитывает на включение раненых бойцов в списки на обмен

Яна Лантратова Яна Лантратова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Россия рассчитывает вернуть раненых бойцов при ближайшем обмене пленными с Украиной, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова на Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов» в «Сенеже». По ее словам, которые приводит ТАСС, стороны уже обсудили этот момент.

Надеюсь, что в один из ближайших обменов войдет также категория раненых — раненые наши ребята, которые находятся там. Мы уже проговаривали этот момент, и я надеюсь, что в этот обмен это будет, — заявила омбудсмен.

Ранее Лантратова подтвердила, что подготовка к новому обмену пленными между Россией и Украиной уже ведется. Она не раскрыла дату его проведения, чтобы не сорвать процесс.

Кроме того, уполномоченный по правам человека в РФ раскрыла, что часть украинских военнопленных выразили желание сражаться за Россию. По словам Лантратовой, в стране действует программа, позволяющая попавшим в плен солдатам сделать это.

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