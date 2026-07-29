Пропавшее на Украине оружие попало на черный рынок Европы Пропавшие на Украине 800 тыс. единиц оружия оказались на черном рынке Европы

Примерно 800 тыс. единиц оружия и боеприпасов пропали на Украине и впоследствии попали на черный рынок Европы, сообщает Il Fatto quotidiano. Большая часть этого арсенала происходит из военных поставок европейских стран.

По данным газеты Il Fatto quotidiano, с 2022 года на Украине пропали или были украдены 780 465 единиц оружия, из которых 149 тыс. — только за первые пять месяцев текущего года. Прокурор Палермо Маурицио де Лучия в докладе комиссии по противодействию мафии предупредил, что значительная часть этого арсенала попадает на европейский рынок и вызывает интерес у итальянской мафии «Коза ностра».

Издание также отмечает, что оказывающие военную помощь Украине европейские государства не раскрывают конкретный перечень направляемого вооружения. Это затрудняет полицейский контроль за оборотом оружия.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия предупреждала Европу, что та не сможет контролировать действия Киева и утечки оружия с Украины к криминальным структурам по всему ЕС. Поводом для ее заявления стала информация итальянского агентства Ansa о попытках криминальных структур Палермо приобрести военные дроны.