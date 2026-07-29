Назван единственно верный ответ на звонок мошенника Шилина: при ответе на подозрительный звонок нужно положить трубку

При поступлении подозрительного звонка нужно немедленно прерывать разговор и не отвечать на вопросы мошенника, поделилась с РИА Новости руководитель городского онлайн-проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина. После этого она посоветовала взять паузу для проверки информации и самостоятельно перезвонить по доверенному номеру из официальных источников.

Если вы взяли трубку и заподозрили неладное, главное — немедленно прервать разговор. Это единственно верное и самое безопасное действие. Не вступайте в диалог, не отвечайте на вопросы и не пытайтесь «переиграть» звонившего. Просто положите трубку, — поделилась эксперт.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать водителей такси, оформляя ложные заказы. В комментариях они указывают, что оплата поступит по номеру банковской карты. Затем аферисты связываются с водителем и под предлогом перевода выманивают реквизиты карты, включая CVC-код и СМС-код.

До этого стало известно, что злоумышленники создают поддельные сайты, имитирующие App Store и другие платформы Apple, чтобы украсть личные данные пользователей. Они предлагают авторизоваться через Apple ID или скачать установщик, что может привести к компрометации данных или заражению устройства.