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29 июля 2026 в 12:38

Назван единственно верный ответ на звонок мошенника

Шилина: при ответе на подозрительный звонок нужно положить трубку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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При поступлении подозрительного звонка нужно немедленно прерывать разговор и не отвечать на вопросы мошенника, поделилась с РИА Новости руководитель городского онлайн-проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина. После этого она посоветовала взять паузу для проверки информации и самостоятельно перезвонить по доверенному номеру из официальных источников.

Если вы взяли трубку и заподозрили неладное, главное — немедленно прервать разговор. Это единственно верное и самое безопасное действие. Не вступайте в диалог, не отвечайте на вопросы и не пытайтесь «переиграть» звонившего. Просто положите трубку, — поделилась эксперт.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать водителей такси, оформляя ложные заказы. В комментариях они указывают, что оплата поступит по номеру банковской карты. Затем аферисты связываются с водителем и под предлогом перевода выманивают реквизиты карты, включая CVC-код и СМС-код.

До этого стало известно, что злоумышленники создают поддельные сайты, имитирующие App Store и другие платформы Apple, чтобы украсть личные данные пользователей. Они предлагают авторизоваться через Apple ID или скачать установщик, что может привести к компрометации данных или заражению устройства.

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