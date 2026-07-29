Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
29 июля 2026 в 11:02

Мошенники добрались до таксистов

Мошенники разработали новую схему обмана таксистов через заказы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мошенники начали обманывать водителей такси, оформляя ложные заказы на поездки и указывая в комментариях, что оплата поступит по номеру банковской карты, сообщил Telegram-канал «Вестник Киберполиции России». После этого аферисты связываются с водителем и под предлогом перевода выманивают реквизиты карты, включая CVC-код и СМС-код для подтверждения операции.

Получив конфиденциальные данные, преступники получают доступ к мобильному банку жертвы и похищают деньги со счетов. В полиции подчеркнули, что аналогичные уловки применяются и в отношении других работников сферы услуг. Ведомство настоятельно рекомендует никогда не передавать посторонним лицам секретные коды и личную информацию.

До этого стало известно, что мошенники начали создавать сайты, имитирующие App Store, AltStore и другие связанные с Apple платформы. Под видом установки удаленных банковских приложений и другого недоступного софта злоумышленники пытаются похитить данные пользователей. В результате владельцы устройств могут лишиться учетных данных или заразить смартфон вредоносными программами.

Общество
МВД
такси
аферы
мошенники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЦИК назвали число кандидатов на выборы глав регионов России
Стало известно о первой жертве ракетного удара по предприятию в Кирове
Юрист ответил, есть ли вероятность выдачи Дурова России другими странами
Врач назвала неподходящий продукт для завтрака
Назван единственно верный ответ на звонок мошенника
Киркоров забрал прах родственников из Болгарии
Новую российскую авиаракету начали поставлять на мировой рынок
Адвокат напомнил, какие работники вправе отказаться от командировки
Financial Times: Уиткофф и Кушнер согласились приехать в Киев
Россиянам рассказали, сколько можно хранить кабачки
Пара иноагентов решили полностью оборвать связи с Россией
Доброполье, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 29 июля
«Серьезные проблемы»: военэксперт об уничтожении Россией АЗС под Харьковом
В акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ
«Начнутся бунты»: почетный президент РФС о конфликте ФИФА и УЕФА
В Минобороны раскрыли успехи ВС РФ за сутки
В Минобороны раскрыли, сколько «Нептунов» силы ПВО сбили за сутки
ВСУ понесли колоссальные потери за одни сутки боев
Армия России освободила два новых населенных пункта
Врач раскрыл, при каких проблемах со спиной не поможет плавание
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля
Россия

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.