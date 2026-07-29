Мошенники добрались до таксистов

Мошенники начали обманывать водителей такси, оформляя ложные заказы на поездки и указывая в комментариях, что оплата поступит по номеру банковской карты, сообщил Telegram-канал «Вестник Киберполиции России». После этого аферисты связываются с водителем и под предлогом перевода выманивают реквизиты карты, включая CVC-код и СМС-код для подтверждения операции.

Получив конфиденциальные данные, преступники получают доступ к мобильному банку жертвы и похищают деньги со счетов. В полиции подчеркнули, что аналогичные уловки применяются и в отношении других работников сферы услуг. Ведомство настоятельно рекомендует никогда не передавать посторонним лицам секретные коды и личную информацию.

До этого стало известно, что мошенники начали создавать сайты, имитирующие App Store, AltStore и другие связанные с Apple платформы. Под видом установки удаленных банковских приложений и другого недоступного софта злоумышленники пытаются похитить данные пользователей. В результате владельцы устройств могут лишиться учетных данных или заразить смартфон вредоносными программами.