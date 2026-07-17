Сколотившие ОПГ подростки развели пенсионеров почти на 20 млн рублей В Новосибирске осудят банду подростков за обман пенсионеров на 18,5 млн рублей

Группа из семи человек, в которую входят подростки, предстанет перед судом по делу о мошенничестве на сумму почти 18,5 млн рублей, сообщили в управлении МВД России по Новосибирской области. Установлено, что участники схемы обманывали пенсионеров, выдавая себя за представителей силовых структур, банков или медицинских компаний, а деньги забирали курьеры.

Группа, в которую входили четверо молодых людей и три девушки, с ноября 2025 года по февраль 2026 года совершила серию мошенничеств в отношении пожилых граждан. <...> Обманутые пенсионеры отдавали прибывшим курьерам деньги, — отметили в ведомстве.

Следственный комитет установил, что замысел создания этой группы возник в 2025 году по инициативе двух жителей Новосибирска, которые привлекли еще пятерых сообщников, среди которых были подростки. Участники заранее распределили роли: некоторые выступали курьерами и наблюдателями, а другие занимались поиском новых людей и координацией звонков.

При этом злоумышленники обзванивали не только жителей Новосибирска. Всего пострадали восемь пенсионеров, ущерб превысил 18,5 млн рублей. Задержать группу удалось в феврале 2026 года, один из организаторов объявлен в федеральный розыск.

Ранее в Рязани арестовали 16-летнего подростка, который администрировал узлы связи для телефонных мошенников. По предварительным данным, юноша из Карачаево-Черкесии был завербован через интернет зарубежными преступными группами.