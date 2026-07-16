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16 июля 2026 в 17:13

Подростка задержали за работу на телефонных мошенников

В Рязани арестовали 16-летнего подростка за создание узлов связи для мошенников

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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В Рязани арестовали 16-летнего подростка, который администрировал узлы связи для телефонных мошенников, сообщило УМВД по региону в своем канале на платформе МАКС. По предварительным данным, юноша был завербован через интернет зарубежными преступными группами.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий в городе Рязани задержан 16-летний злоумышленник, который арендовал в областном центре три квартиры, оборудованные терминалами пропуска трафика. По этим адресам оперативниками изъято два комплекта оборудования, — отметили в полиции.

Следствие установило, что несовершеннолетний житель Карачаево-Черкесии снимал жилые помещения и устанавливал там специальное оборудование. Эти нелегальные каналы связи использовались зарубежными криминальными структурами для обмана граждан.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании виртуальной телефонной станции или абонентского терминала пропуска трафика. Ему уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее доцент Финансового университета Петр Щербаченко предупредил о новой схеме обмана, при которой злоумышленники предлагают гражданам бесплатный анализ водопроводной воды. Используя специальные приборы, аферисты искусственно завышают показатели загрязнения, чтобы убедить жертв в необходимости совершить покупку.

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