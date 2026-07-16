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16 июля 2026 в 15:58

Россиянам рассказали о новом изощренном фокусе мошенников

Доцент Щербаченко: мошенники обманывают граждан анализом воды

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
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Мошенники вводят людей в заблуждение, предлагая услуги по анализу воды, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, аферисты пытаются завоевать доверие, предлагая провести процедуру с помощью специального устройства.

Мошенники звонят на домашний или мобильный телефон, в домофон или прямо в дверь. Доброжелательный голос предлагает совершенно бесплатно, в рамках городской акции, провести анализ воды из-под крана на предмет содержания в ней вредных примесей. Чтобы окончательно убедить жертву в необходимости совершить покупку, злоумышленники идут на демонстрацию уровня загрязненности водопровода. Используется для этих целей какой-нибудь хитрый прибор, — предупредил Щербаченко.

Он подчеркнул, что после этого мошенник приступает к трюку с изменением цвета жидкости. По словам доцента, для этого фальшивый «эксперт» применяет электролизер и два сосуда, в одном из которых находится заранее подготовленная очищенная вода. В то же время, отметил специалист, под воздействием устройства образец жертвы потемнеет.

«Вот какую гадость вы пьете, и еще хотите быть здоровыми!» — сокрушенно качает головой мошенник. По его утверждениям, выпадение осадка и изменение цвета воды обусловлено веществами, содержащимися в воде, то есть они просто стали зримы. Это снова ложь. На самом деле, под воздействием электрического тока от электродов отделяются ионы. Они соединяются с солями, содержащимися в водопроводной воде, и образуют новые вещества, которые выпадают в виде хлопьев и взвеси, — добавил Щербаченко.

Он отметил, что пока жертва огорчена увиденным, ей настоятельно рекомендуют приобрести фильтр по «очень низкой цене». По словам доцента, аферисты используют акции и эксклюзивные предложения, чтобы провернуть уловку. Однако, предупредил специалист, на самом деле мошенник продает обычное дешевое устройство.

Ранее старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Ольга Чирикова порекомендовала рассказывать пожилым людям о мошеннических схемах, чтобы защитить их от аферистов. По ее словам, пенсионерам важно распознавать манипуляции.

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