Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
15 июля 2026 в 16:11

Юрист дала советы по защите пожилых от мошенников

Юрист Чирикова: нужно чаще рассказывать пожилым о мошенниках

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Чтобы защитить близких пожилого возраста от мошенников, нужно чаще рассказывать им о схемах, которые используют аферисты, посоветовала старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Чирикова. В разговоре с RT эксперт подчеркнула, что следует акцентировать внимание пенсионера на распознавании манипуляций.

Нужно стараться регулярно проводить разговоры, чаще объяснять, какие схемы сейчас в ходу: звонки от «сотрудников банка», «соцзащиты», сообщения о «родственнике в беде», «звонки от сотрудников спецслужб и из полиции. То есть важно акцентировать внимание пенсионера именно на распознавании манипуляций, — пояснила юрист.

Кроме того, можно установить лимиты для перевода денег в банковских приложениях, посоветовала эксперт. Чирикова уточнила, что это позволит ограничить ущерб, если мошенники все же смогут завладеть аккаунтом пожилого родственника.

Ранее маркетолог Маргарита Кобец заявила, что использование биометрии для покупки товаров в магазинах чревато утечкой данных. По ее словам, если база с записями взглядов и пульса миллионов людей попадет к злоумышленникам, это станет идеальным материалом для шантажа, социальной инженерии и даже медицинской дискриминации.

Общество
мошенники
пожилые
пенсионеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Франция вылетела в шаге от финала ЧМ-2026: почему Мбаппе не спас сборную
«Много свободного времени»: Тарасова раскритиковала Милонова за Плющенко
Страны Балтии допустили размещение ядерного оружия НАТО
«А что еще?»: Собчак высмеяла пост Ляскина о забитых полках в магазинах
Донецк погрузился во тьму
Захарова призвала Запад не прикрываться разговорами о мире
Катя IOWA ответила, почему не обвиняет коллег в плагиате
Захарова призвала авторов «нового похода» против России вспомнить историю
Названо главное условие завершения конфликта на Украине
Политолог ответил, почему Трамп ставит сроки завершения украинского кризиса
Раскрыто, от чего скончался Заславский
Юрист дала советы по защите пожилых от мошенников
Адвокат объяснил, можно ли хранить треки иноагентов на страницах в соцсетях
Захарова пригрозила войскам «коалиции желающих»
Отец раскачивал ребенка на руках и случайно выбросил его из окна
Женщина родила на унитазе и попыталась утопить ребенка в канализации
Застрявших в горах Турции россиян спасли после поисков в тумане
Специалисты улучшили движение по крупной магистрали на юго-западе Москвы
Синоптики объявили экстренное предупреждение о грозе в Подмосковье
Мужчина вооружился «розочкой» и устроил дебош в Красноярске
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.