Юрист дала советы по защите пожилых от мошенников Юрист Чирикова: нужно чаще рассказывать пожилым о мошенниках

Чтобы защитить близких пожилого возраста от мошенников, нужно чаще рассказывать им о схемах, которые используют аферисты, посоветовала старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Чирикова. В разговоре с RT эксперт подчеркнула, что следует акцентировать внимание пенсионера на распознавании манипуляций.

Нужно стараться регулярно проводить разговоры, чаще объяснять, какие схемы сейчас в ходу: звонки от «сотрудников банка», «соцзащиты», сообщения о «родственнике в беде», «звонки от сотрудников спецслужб и из полиции. То есть важно акцентировать внимание пенсионера именно на распознавании манипуляций, — пояснила юрист.

Кроме того, можно установить лимиты для перевода денег в банковских приложениях, посоветовала эксперт. Чирикова уточнила, что это позволит ограничить ущерб, если мошенники все же смогут завладеть аккаунтом пожилого родственника.

Ранее маркетолог Маргарита Кобец заявила, что использование биометрии для покупки товаров в магазинах чревато утечкой данных. По ее словам, если база с записями взглядов и пульса миллионов людей попадет к злоумышленникам, это станет идеальным материалом для шантажа, социальной инженерии и даже медицинской дискриминации.