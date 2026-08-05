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05 августа 2026 в 12:43

Фигурант дела о 10 убийствах Гаськов останется под арестом

Обвиняемый в убийстве 10 человек Гаськов признал свою вину

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Обвиняемый в убийстве 10 человек Алексей Гаськов признал свою вину, сообщил корреспондент РЕН ТВ из зала суда. Суд продлил ему срок содержания под стражей еще на полгода. Помимо убийств, мужчину обвиняют в преступлениях против половой неприкосновенности падчерицы и вовлечении ее в распитие алкоголя.

По данным следствия, в 2002 году Гаськов нападал на девушек в Подмосковье, совершал в отношении них насильственные действия, после чего убивал. Среди его жертв также оказался мужчина и гражданка Перу. Кроме того, с 2020 года, как утверждают следователи, он совершал преступления против падчерицы в Новосибирской области.

Ранее сообщалось, что торги по продаже двухкомнатной квартиры маньяка Игоря Птицына в Татарстане завершились безрезультатно. Уточняется, что желающих приобрести недвижимость не нашлось. Из-за этого потерпевшие и их родственники могут столкнуться с проблемами при получении назначенных компенсаций. При этом начальная цена лота составила 6,4 млн рублей, однако позже снизилась до 5,5 млн рублей.

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Новосибирск
Подмосковье
маньяки
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