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15 июля 2026 в 18:45

Никто не захотел покупать двушку маньяка в Татарстане

Mash Iptash: маньяк Птицын не смог продать свою двушку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Торги двухкомнатной квартиры маньяка Игоря Птицына в Татарстане закончились неудачей для владельца недвижимости, сообщил Telegram-канал Mash Iptash. По их данным, никто не захотел покупать собственность. Из-за этого жертвы преступника и их близкие могут остаться без компенсации.

Сам владелец квартиры не собирался продавать ее. На жилье наложили арест после обращения приставов в суд. Начальная цена лота составила 6,4 млн рублей. Она постепенно снизилась до 5,5, но покупателей не нашлось. Недвижимость вернулась Птицыну.

По решению суда преступник должен выплатить семи пострадавшим, которых он изнасиловал, и близким двух девушек, которых он убил, почти по 1 млн рублей в качестве компенсации. По имеющейся информации, у него нет такой суммы. Если маньяк умрет будучи все еще собственником квартиры, то жилье достанется государству.

До этого, недвижимость выставили на продажу в 2025 году. Выплаты должны были частично покрыть компенсацию пострадавшим. Еще 2 млн рублей должны полагались Птицыну для «обеспечения минимальных нужд».

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