14 ноября 2025 в 12:04

В России продадут квартиру известного казанского маньяка

В Казани продадут квартиру маньяка Птицына для выплат потерпевшим

Игорь Птицын Игорь Птицын Фото: t.me/su_skr16
Квартиру казанского маньяка Игоря Птицына продадут ради выплаты части компенсаций жертвам и их родственникам, заявили в пресс-службе ГУ ФССП России по Татарстану. Сначала приставы не могли выставить ее на торги, потому что это его единственное жилье и добровольно терять квартиру мужчина не соглашался.

Однако Верховный суд республики удовлетворил апелляцию судебных приставов. Теперь арестованную двухкомнатную квартиру оценят и выставят на продажу, а осужденному оставят положенные по закону 2 млн рублей в качестве «обеспечения минимальных нужд».

Верховный суд Республики Татарстан отменил решение нижестоящей инстанции и удовлетворил апелляцию судебных приставов Авиастроительного районного отделения г. Казани, разрешив обратить взыскание на квартиру, принадлежащую осужденному Игорю Птицыну, — отметили в ведомстве.

В 2022 году Птицына осудили на пожизненное за то, что он убил двух девушек и изнасиловал семерых. Маньяка обязали выплатить пострадавшим и их семьям от 1 до 1,2 млн рублей, но его доход в колонии составлял всего 500 рублей в месяц, из-за чего потерпевшие получили лишь по несколько тысяч в год.

Ранее стало известно, что серийного убийцу Виталия Исупова, зверски убившего восемь человек в Пермском крае и Удмуртии, включая ребенка, парализовало в колонии. Теперь он передвигается по ИК «Белый лебедь» в Соликамске на инвалидной коляске и надеется на УДО.

