Гарнир больше не нужен: готовлю филе грудки в картофельно-сырной шубе. Разрезал — и полноценный ужин на тарелке

Надоело разрываться между жаркой котлет и варкой гарнира? Это блюдо — гениальное решение для тех, кто ценит и время, и вкус. Сочное куриное филе, завернутое в нежнейшую картофельную шубку и укрытое золотистой сырной корочкой, — это и есть тот самый случай, когда гарнир и горячее становятся единым целым. При разрезании ножом вас ждет настоящее наслаждение: слои ароматного картофеля, идеально пропеченная курица и струящийся сыр создают полноценную композицию на одной тарелке. Это не просто ужин, а умное и очень вкусное кулинарное изобретение.

Рецепт

Вам понадобится: 2 целых куриных филе (примерно 500 г), 4-5 крупных картофелин, 150 г твердого сыра, 1 яйцо, 2 ст. л. сметаны или майонеза, соль, перец, паприка, сушеный чеснок, растительное масло.

Картофель очистите и натрите на крупной терке. Отожмите лишний сок. Добавьте к картофелю соль, перец, паприку и перемешайте. Куриное филе слегка отбейте, посолите и поперчите. Сыр натрите на крупной терке. На противень, застеленный бумагой и смазанный маслом, выложите половину картофельной массы, формируя два овала по размеру филе. Сверху на каждый овал положите куриное филе. Плотно накройте филе оставшимся картофелем, сформировав аккуратную шубу. Смажьте поверхность смесью сметаны и яйца. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 35–40 минут. Затем достаньте, посыпьте обильно тертым сыром и верните в духовку еще на 10–15 минут до расплавления и легкой румяности сыра. Дайте немного остыть перед подачей.

