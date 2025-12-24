Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 18:54

Гарнир больше не нужен: готовлю филе грудки в картофельно-сырной шубе. Разрезал — и полноценный ужин на тарелке

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Надоело разрываться между жаркой котлет и варкой гарнира? Это блюдо — гениальное решение для тех, кто ценит и время, и вкус. Сочное куриное филе, завернутое в нежнейшую картофельную шубку и укрытое золотистой сырной корочкой, — это и есть тот самый случай, когда гарнир и горячее становятся единым целым. При разрезании ножом вас ждет настоящее наслаждение: слои ароматного картофеля, идеально пропеченная курица и струящийся сыр создают полноценную композицию на одной тарелке. Это не просто ужин, а умное и очень вкусное кулинарное изобретение.

Рецепт

Вам понадобится: 2 целых куриных филе (примерно 500 г), 4-5 крупных картофелин, 150 г твердого сыра, 1 яйцо, 2 ст. л. сметаны или майонеза, соль, перец, паприка, сушеный чеснок, растительное масло.

Картофель очистите и натрите на крупной терке. Отожмите лишний сок. Добавьте к картофелю соль, перец, паприку и перемешайте. Куриное филе слегка отбейте, посолите и поперчите. Сыр натрите на крупной терке. На противень, застеленный бумагой и смазанный маслом, выложите половину картофельной массы, формируя два овала по размеру филе. Сверху на каждый овал положите куриное филе. Плотно накройте филе оставшимся картофелем, сформировав аккуратную шубу. Смажьте поверхность смесью сметаны и яйца. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 35–40 минут. Затем достаньте, посыпьте обильно тертым сыром и верните в духовку еще на 10–15 минут до расплавления и легкой румяности сыра. Дайте немного остыть перед подачей.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

Проверено редакцией
Читайте также
Новогодние рулетики — крутите хоть с крабовыми палочками, хоть с колбасой: съедят до боя курантов
Общество
Новогодние рулетики — крутите хоть с крабовыми палочками, хоть с колбасой: съедят до боя курантов
Все в одной форме: слоеная запеканка из картофеля, фарша и сырной шапки. Не нужно решать, что готовить первым
Общество
Все в одной форме: слоеная запеканка из картофеля, фарша и сырной шапки. Не нужно решать, что готовить первым
Жаркое — это прошлый век! Мой новогодний хит — кордон блю по-милански. Хрустящий праздник в каждой порции
Общество
Жаркое — это прошлый век! Мой новогодний хит — кордон блю по-милански. Хрустящий праздник в каждой порции
Французский десерт наоборот: Тарт Татен с грушами и тимьяном
Семья и жизнь
Французский десерт наоборот: Тарт Татен с грушами и тимьяном
Такая курочка вкуснее любого шашлыка — проверьте сами: мой рецепт сочного мяса из духовки с секретным маринадом
Общество
Такая курочка вкуснее любого шашлыка — проверьте сами: мой рецепт сочного мяса из духовки с секретным маринадом
рецепты
ужины
кулинария
курица
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США предложили решить проблему энергодефицита с помощью кораблей
Путин принял решение по почетным званиям жителей ДНР и ЛНР
Генерал ответил, когда у Украины может закончиться вооружение
Уходящий год поставил рекорд по числу магнитных бурь
США рассекретили полные стенограммы личных бесед Путина с Бушем-младшим
На прощании с Лобоцким запретили любую съемку
Спецпредставитель Путина высказался о возвращении России к системе SWIFT
Американец оплачивал заказ в McDonald’s и погиб
Мощные снегопады обрушатся на Москву и Подмосковье
Ученики стали «мужьями»: почему учительница английского оказалась в СИЗО
Обвиняемую в разврате со школьниками учительницу отпустили домой
«Алкоголизм — интимное дело»: продюсер Дзюник о «Звездах под капельницей»
Синоптик раскрыл, когда на Москву обрушится мощный снегопад
Уклонисты бегут из Украины в Румынию и массово умирают
Врач посоветовал пациентам с больным сердцем один «вредный» продукт
Зеленский потерял покой после размещения «Орешника» в Белоруссии
Захарова поблагодарила родителей за любовь к Родине
Собака лишилась хвоста после посещения грумера
Банк России назначил нового гендиректора АСВ
Черный ящик Пугачевой: какие тайны ее жизни могут открыться после 2026 года
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья
Общество

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.