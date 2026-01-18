В Казахстане внедрили обязательную маркировку ИИ-контента В Казахстане вступил в силу закон о маркировке ИИ-контента

В Казахстане вступил в силу закон «Об искусственном интеллекте». Он предусматривает, что владельцы систем искусственного интеллекта (ИИ) теперь должны маркировать сгенерированные нейросетью изображения, видео, аудио, тексты и любую другую информацию, лишь в таком случае контент можно распространять.

Кроме того, норма делает незаконной работу некоторых нейросетей в Казахстане и четко обговаривает вопросы авторского права. Контент становится объектом охраны только в том случае, если в его создании принял участие человек.

В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития республики добавили, что ответственность в случае нарушений будет лежать не на пользователе, а на владельце нейросети — ему будет грозить штраф от $127 (9,8 тыс. рублей) для физлиц до $845 (65,7 тыс. рублей) для крупного бизнеса.

Ранее музыкант и сын композитора Владимира Шаинского Вячеслав заявил, что созданная ИИ музыка не может заменить человеческое искусство, поскольку в ней нет души. По его словам, нейросети можно использовать в музыкальной сфере только ради какого-то эксперимента.

При этом адвокат Денис Назаров выразил мнение, что следователи действительно могут применять нейросети в ходе аналитической работы. Так он отреагировал на слова председателя СК России Александра Бастрыкина об использовании ИИ для выявления закономерностей преступного поведения.