27 февраля 2026 в 10:54

Генпрокуратура Казахстана ищет связи местных чиновников с Эпштейном

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Генеральная прокуратура Казахстана инициировала предварительную проверку возможных связей местных чиновников с американским финансистом Джеффри Эпштейном сообщил журналистам генпрокурор Берик Асылов. По его словам, которые приводит ТАСС, в поле зрения силовиков экс-глава КНБ и бывший премьер Карим Масимов.

Как генеральная прокуратура, так и другие ведомственные органы проверяют эти факты — были или не были, — ответил Асылов на вопрос о возможных связях Эпштейна с Масимовым.

Ранее член СПЧ при президенте РФ Александр Брод призвал европейские и международные органы расследовать связь фонда Елены Зеленской и СБУ с отправкой украинских детей на остров Эпштейна. Он отметил, что Киев не способен объективно разобраться в вопросе из-за деградации судебной системы. Брод также призвал США и Великобританию продолжить расследование, так как дело затрагивает интересы западных элит. Он назвал ситуацию вокруг острова Эпштейна «печальным свидетельством деградации устоев Запада» и выразил надежду на конкретные действия международного сообщества для защиты прав детей.

Джеффри Эпштейн
Казахстан
прокуратура
США
